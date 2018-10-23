Фанаты ЦСКА начали сбор средств для пострадавших в Риме

Фанаты ЦСКА начали сбор средств для тех, кто пострадал в Риме перед матчем Лиги чемпионов против "Ромы". Об этом сообщает Твиттер фанатов армейцев.

Ранее стало известно, что болельщики московского клуба получили травмы в результате остановки эскалатора. По данным на текущий момент, пострадали 30 человек, пять из них - серьезно. В СМИ сообщалось, что один из пострадавших остался без ноги.

Кроме того, сообщалось об одном фанате ЦСКА, который получил ножевое ранение в столкновении с итальянцами. Еще два фаната получили повреждения перед стадионом.

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