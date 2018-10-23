22:35 23 октября | Футбол — Лига чемпионов

Фанаты ЦСКА начали сбор средств для пострадавших в Риме

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Фанаты ЦСКА начали сбор средств для тех, кто пострадал в Риме перед матчем Лиги чемпионов против "Ромы". Об этом сообщает Твиттер фанатов армейцев.

 Ранее стало известно, что болельщики московского клуба получили травмы в результате остановки эскалатора. По данным на текущий момент, пострадали 30 человек, пять из них  - серьезно. В СМИ сообщалось, что один из пострадавших остался без ноги.

 Кроме того, сообщалось об одном фанате ЦСКА, который получил ножевое ранение в столкновении с итальянцами. Еще два фаната получили повреждения перед стадионом.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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