Фанат "Селтика" попытался ударить Мбаппе

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе подвергся нападению со стороны фаната шотландского клуба во время матча группового турнира Лиги чемпионов с "Селтиком" (5:0). Выбежавший на поле болельщик попытался ударить 18-летнего француза, когда тот праздновал забитый мяч, но промахнулся. Служба безопасности оперативно вмешалась в ситуацию и задержала правонарушителя.
Напомним, в прошедшем поединке Мбаппе отыграл 84 минуты и забил один гол.
Трансляция матча "Селтик" - "ПСЖ"
SHOCKING: Celtic fan ran onto the pitch trying to attack Mbappe for scoring. 😡😡😡 pic.twitter.com/DTaojlD6b6– TheFootballCommunity (@Footy_Community) 12 сентября 2017 г.