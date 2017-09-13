Фанат "Селтика" попытался ударить Мбаппе

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе подвергся нападению со стороны фаната шотландского клуба во время матча группового турнира Лиги чемпионов с "Селтиком" (5:0). Выбежавший на поле болельщик попытался ударить 18-летнего француза, когда тот праздновал забитый мяч, но промахнулся. Служба безопасности оперативно вмешалась в ситуацию и задержала правонарушителя.

Напомним, в прошедшем поединке Мбаппе отыграл 84 минуты и забил один гол.

Трансляция матча "Селтик" - "ПСЖ"