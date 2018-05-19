Факундо Феррейра: "Очень хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, а Салах получил "Золотой мяч"

Форвард "Шахтера" Факундо Феррейра сказал, что будет болеть за "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов против "Реала". Также он пожелал форварду "красных" Мохамеду Салаху завоевать "Золотой мяч".

- Мой фаворит в финале – "Ливерпуль". Я очень хочу, чтобы англичане выиграли Лигу чемпионов, а Салах получил "Золотой мяч". Потому что уже где-то приелось, что его выигрывают поочередно то Месси, то Роналду, хочется видеть с наградой и других игроков, которые этого заслужили, - цитирует аргентинца Footboom. - Вместе с тем, "Реал" на сегодняшний день очень силен, команда на ходу. Поэтому парням Юргена Клоппа будет очень непросто. Скорее всего, "Реал" опять выиграет. Но ничего не будем загадывать, ответ на вопрос даст только игра. Где буду смотреть финал? Дома, в Аргентине.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.