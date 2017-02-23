18:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фабио Каннаваро: "Наполи" должен верить в успех в ответном матче с "Реалом"

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Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро, который ранее выступал в составе "Наполи" и "Реале", подчеркнул, что неаполитанцы должны верить в успех ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Королевским клубом". По его словам, подопечные Маурицио Сарри будут иметь преимущество своего поля.

- "Наполи" нужно верить в то, что они могут достичь успеха во втором матче с "Реалом", потому что игра будет проходить на их стадионе, - приводит Sky Sport слова Каннаваро. - Бесспорно, "Королевский клуб" - лучший в мире. В его составе выступают фантастические футболисты. Ответная встреча будет интересна для всех зрителей.

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Материалы REN-TV

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