Евгений Левченко: "Большинство голландцев, с которыми я общался, не верят, что "Аякс" пройдет "Динамо" Киев"

Бывший полузащитник ЦСКА, "Сатурна" и сборной Украины Евгений Левченко сказал, что его знакомые в Голландии не верят в победу "Аякса" над киевским "Динамо" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. Первую игру амстердамцы выиграли со счетом 3:1, ответная состоится сегодня в Киеве.

"Самое интересное, что большинство голландцев, с которыми я общался, не верят в то, что "Аякс" пройдет", - написал Левченко в Твиттере.

В качестве футболиста Левченко выступал в Голландии с 1996 по 2011 год с годичным перерывом.