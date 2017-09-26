Евгений Бушманов: "Здорово, что молодежь "Спартака" на равных играет с "Ливерпулем" и обыгрывает их"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов посетил матч группового турнира юношеской Лиги УЕФА между "Спартаком" и "Ливерпулем" (2:1). Специалист отметил, что красно-белая молодежь способна конкурировать с европейскими клубами.

– Спартаковская молодежь обыграла ровесников из великого клуба. Впечатлены?

– (Смеется). Если вечером и основная команда выиграет, тогда еще больше буду впечатлен, – сказал Бушманов. – А на самом деле здорово, что наши молодые ребята на равных играют с такими клубами как "Ливерпуль", обыгрывают их. Молодцы! Поздравляю их и желаю дальнейшего роста. Они показали, что конкурировать способны.

– Вы видели первую игру юношей "Спартака" против "Марибора"? Красно-белые прибавляют?

– Не видел, но знаю, что там было достаточно большое преимущество, в отличие от сегодняшнего матча. Но забить тогда не удалось.

– Главный герой матча сегодняшнего – форвард Руденко, забивший два гола. Давно его знаете?

– Конечно. Он был первым из своего возраста, кого мы привлекали в "Спартак-2". Он молодец. Сегодня сыграл очень хорошо, использовал два момента. Хотя мог забить и еще.

– Его текущий потенциал позволяет уже выступать в главном "Спартаке"?

– Думаю, всему свое время. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во сегодня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры