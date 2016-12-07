Евгений Алдонин: "Тоттенхэм" в полном порядке, ЦСКА будет сложно что-то противопоставить"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что отставка главного тренера армейцев Леонида Слуцкого не должна кардинально отразиться на результатах матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Встреча пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Вряд ли отставка Слуцкого кардинальным образом отразится на результате матча с "Тоттенхэмом", так как такая информация давно "витала в воздухе". Наверняка, тренер и клуб поблагодарили друг друга за плодотворную работу, – сказал Алдонин. – Но англичане сейчас в полном порядке и армейцам будет очень сложно что-то противопоставить, тем более – на выезде.

Несмотря на то, что последние встречи в чемпионате России ЦСКА провели хорошо, мы все понимаем, что матчи Лиги Чемпионов – совсем другой уровень. Думаю, в этом противостоянии "Тоттенхэм" добьется победы. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Тоттенхэм" – ЦСКА