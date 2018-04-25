Эусебио Ди Франческо: "Роме" нужно работать над характером"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после поражения от "Ливерпуля" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:5) отметил, что нужно работать над характером. Также он надеется, что болельщики помогут римлянам в ответной встрече, которая пройдет через неделю.

- Не ожидал, что мы так много пропустим в начале второго тайма, - цитирует пресс-служба УЕФА Ди Франческо. - Когда проигрываешь столько единоборств в центре поля, сложно повлиять на результат игры. Надежда есть. Надо только верить в то, что мы делаем, в матче с сильной командой. Которая к тому же не похожа на "Барселону". Болельщики нам помогут.

Нам нужно работать над характером. Когда играешь на этом уровне, надо осознавать свои сильные стороны, а мы в середине игры не осознавали. Впрочем, интрига еще жива. Кто не верит, что нам по силам достичь цели на следующей неделе, пускай остается дома.