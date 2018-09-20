Эусебио Ди Франческо: "Рома" допустила слишком много ошибок в матче с "Реалом"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (0:3) отметил, что соперник выше классом его команды. По словам специалиста, римляне допистили слишком много ошибок.

- Обидный результат. У нас были опасные моменты, но мы допустили слишком много ошибок, - приводит Football Italia слова Ди Франческо. - Никак не могли довести атаки до конца. Не смогли использовать пространство. Мы играли с командой, которая во многом превосходит "Рому". Это не было сюрпризом для нас.