02:55 | Футбол — Лига чемпионов

Эусебио Ди Франческо: "Рома" допустила слишком много ошибок в матче с "Реалом"

Обсудить
0

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (0:3) отметил, что соперник выше классом его команды. По словам специалиста, римляне допистили слишком много ошибок.

- Обидный результат. У нас были опасные моменты, но мы допустили слишком много ошибок, - приводит Football Italia слова Ди Франческо. - Никак не могли довести атаки до конца. Не смогли использовать пространство. Мы играли с командой, которая во многом превосходит "Рому". Это не было сюрпризом для нас.

Реал - Рома

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...