Эрнесто Вальверде о хет-трике Месси: "Он делает невероятные вещи обыденными"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с ПСВ (4:0) в Лиге чемпионов. Он отметил хет-трик Лионеля Месси.

- Он делает эти вещи обыденными, потому что мы постоянно видим это от него, - цитирует специалиста Football Espana. - Это был мастерский штрафной удар. Мы уже устали повторять это, хотя некоторые никогда не устанут. Дембеле очень хорош. Он забивает голы и играет стабильно, он добился этого благодаря своей работе. Естественно, что нам было непросто. ПСВ играл организованно, искали шансы в контратаках и пытались их использоваться благодаря своим быстрым игрокам.

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