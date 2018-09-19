Эрнандес по-русски пожелал удачи ЦСКА в матче с "Викторией"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес на русском языке пожелал удачи своей команде в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень. Сам форвард не примет участия в этой игре, поскольку восстанавливается после травмы, полученной во встрече 7-го тура РПЛ с "Уфой" (3:0).

- Удачи всей моей команде! - написал Эрнандес в Инстаграме.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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