Эрик тен Хаг: "Аякс" не хочет зависеть от результатов других матчей"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг - о матче с АЕК в Лиге чемпионов.

- Мы не хотим зависеть от результатов других команд. Мы хотим побеждать в каждом матче, оставаться на этой волне, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Но этого можно добиться лишь тогда, когда вы постоянно совершенствуетесь. Мы можем остаться в Лиге чемпионов и после Нового года - это будет новый рубеж для нас.

Матч АЕК - "Аякс" начнется в 20.55 по московскому времени.

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