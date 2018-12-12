Энди Робертсон: "Когда повели в счете, поверили, что сможем сохранить ворота на замке, и нам это удалось"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон после победы над "Наполи" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил, что команда поверила, что сможет сохранить ворота на замке после забитого гола. Он также выделил голкипера "красных" Алиссона, который сделал сейв после удара форварда Аркадиуша Милика.

– Знали, что надо сразу включаться в игру, и с первых минут взялись за дело, – приводит пресс-служба УЕФА слова Робертсона. – При счете 0:0 сопернику нечего было терять, и они бросили своего центрального защитника вперед. Алиссон сделал потрясающий сейв – в эпизоде с ударом Милика. Когда повели в счете, поверили, что сможем сохранить ворота на замке, и нам это удалось.

В группе С "ПСЖ" и "Ливерпуль"​ заняли первое и второе места соответственно, а "Наполи" стал третьеим несмотря на то, что после 5-го тура был лидером группы. "Црвена Звезда" покинула еврокубки, став четвертой.

Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, кто попал в Лигу Европы

Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам