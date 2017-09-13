Эдинсон Кавани: "В "ПСЖ" все считают, что главное - играть, как команда"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после победы над "Селтиком" в матче группового турнира Лиги чемпионов (5:0) отметил, что парижане считают главным командное взаимодействие. Также он считает, что у его команды получилось быть сконцентрированной всю встречу.

– "ПСЖ" провел отличный матч, – сказал Кавани в эфире телеканала BeIN Sports. – Команда была сконцентрирована в течение всех 90 минут. Не только атаковала, но и защищалась. Это идеальное сочетание, которое нам нужно было здесь. Я играл в других командах с другими нападающими, но все было иначе. Сейчас я прогрессирую с фантастическими игроками. В "ПСЖ" все считают, что главное – играть, как команда. Таким образом мы можем выиграть важные вещи.

Трансляция матча "Селтик" – "ПСЖ"