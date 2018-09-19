Эдинсон Кавани: "Посмотрел бы на английские клубы в чемпионате Франции"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани не видит катастрофы в поражении от "Ливерпуля" (2:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, было бы интересно увидеть английские клубы в чемпионате Франции.

– Думаю, это нормально. "Ливерпуль" одна из лучших команд в Европе. На подобном уровне иногда проигрываешь, иногда побеждаешь, – цитирует AFP Кавани. – Было бы интересно посмотреть на команды из премьер-лиги в чемпионате Франции. Посмотрел бы, как они себя будут вести, как покажут свой уровень по сравнению с нашим. Это не в упрек лиге 1. Не хочу говорить ничего плохого про французский чемпионат, поскольку сборная Франции чемпион мира, а многие игроки вышли из лиги 1.