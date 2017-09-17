Джузеппе Маротта: "Финал Лиги чемпионов - наш максимум"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что в сезоне-2016/17 команда добилась всего, на что была способна. По его мнению, туринцы смотрелись достойно в первом тайме матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:3).

- Если посмотреть на прошлый сезон, на мой взгляд, мы добились всего, на что были способны. Мы выиграли скудетто, Кубок Италии, а также вышли в финал Лиги чемпионов, - цитирует Football Italia Маротту. - Для такого клуба, как наш, это максимальная цель, к которой только можно стремиться. Мы проиграли "Реалу" (1:4), который очевидно был лучше укомплектован для борьбы за трофей.

Поражение от "Барселоны"? Возможно, проблемы носят как тактический, так и психологический характер. Ясно, что игра была далека от идеала. В первой половине мы действовали более достойно, чем после перерыва. Также нужно учитывать силу соперника.