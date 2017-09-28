Джошуа Киммих: "ПСЖ" был пассивен"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих после поражения от "ПСЖ"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что мюнхенцам не хватило пробивной мощи. По мнению немца, команду подкосил ранний пропущенный гол.



- Такой ранний пропущенный гол - самое худшее, что может случиться, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Киммиха. - После этого мы были в игре, Париж был пассивен и отчасти позволял нам владеть инициативой. Несмотря на это, нам не удалось реализовать голевые моменты. Не хватало пробивной мощи впереди. Нам нужно еще над этим работать.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"