Джоржиньо Вайналдум: "Для выхода в плей-офф нужно победить "Спартак""

Полузащитник "Ливерпуля" Джоржиньо Вайналдум после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (3:3) отметил, что в следующей встрече необходимо побеждать "Спартак". "Красным" для выхода в плей-офф достаточно ничьей. Красно-белым, чтобы выйти в 1/8 турнира, необходима победа.



- Тяжело смириться с тем, что мы потеряли очки. Однако ничью в гостях с "Севильей" нельзя назвать отрицательным результатом, - цитирует Вайналдума пресс-служба "Ливерпуля". - Тем не менее, упустить победу после 3:0 - нехороший знак. Нужно забыть этот результат и думать о следующей игре. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках. Для выхода в плей-офф нужно победить "Спартак".