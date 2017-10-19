03:10 | Футбол — Лига чемпионов

Джорджо Кьеллини: "Ювентус" - как дизельный двигатель, которому нужно время"


Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после победы над "Спортингом" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда все еще находится в поисках своего баланса. Также футболист сравнил туринцев с "дизельным двигателем".

– Это была тяжелая игра и важная победа, – цитирует Mediaset Premium Кьеллини. – Наша команда похода на дизельный двигатель, которому нужно время, чтобы набрать обороты. Но у нас есть хороший механик, который может найти правильный баланс. Сейчас двигатель немного грохочет, вращается, но так не должно быть. Мы найдем баланс, которого сейчас не хватает.

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