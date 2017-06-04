Джанлуиджи Буффон: "У меня будет еще один шанс победить в Лиге чемпионов"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после поражения от "Реала" (1:4) в финале Лиги чемпионов не расстался с планами все же завоевать главный клубный европейский трофей. Напомним, что 39-летний чемпион мира никогда не побеждал в Лиге чемпионов.

- У меня все еще год контракта. Это означает, что у меня будет еще один шанс победить в Лиге чемпионов, - цитирует Буффона Football Italia. - Безусловно, выступить лучше, чем мы это сделали в этом году, будет сложно. В этом сезоне мы сделали что-то поистине невероятное. К сожалению, не победили в финале.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"