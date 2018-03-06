Джанлуиджи Буффон: "Кейн и Батистута? Это очень подходящее сравнение"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" сказал, что его команда слишком многое позволила сопернику в первой игре (2:2), несмотря на силу атаки "шпор". Голкипер отметил, что неудачные результаты добавляют туринцам мотивации.

- "Тоттенхэм" - очень атакующая команда, в этом кроется его сила, - цитирует официальный сайт УЕФА Буффона. - Ты всегда рискуешь пропустить, если против тебя играют Кейн, Алли или Эриксен. Но два пропущенных мяча будет, пожалуй, слишком много.

Мы часто сталкиваемся с пессимизмом, когда у "Ювентуса" что-то идет не так. Люди начинают опасаться худшего, не принимая во внимание уровень соперника, который играет очень хорошо. Когда "Юве" немного ранен, это только подстегивает нас.

Кейн и Батистута? Что ж, это очень подходящее сравнение, если посмотреть на их "физику", атлетизм, умение забивать. Последние полтора года Кейн просто великолепен. Он в отличной физической форме, и, конечно, его присутствие дает команде огромный заряд уверенности. Обладая такой физической силой, Кейн может делать на поле такие вещи, о которых и сам не подозревал. Сейчас это один из двух-трех лучших форвардов мира.

Матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится завтра, 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Туринцам для выхода в следующий раунд необходимо либо побеждать, либо сыграть вничью 3:3 и крупнее.