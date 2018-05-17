Джанлуиджи Буффон: "Если бы увидел Оливера через два дня, обнял бы его и извинился"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что заслужил дисквалификацию за слова в адрес судьи Майкла Оливера. Арбитр удалил голкипера в конце ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1).

– Я до сих пор не понимаю, за что получил красную карточку, – цитирует Sky Italia Буффона. – Нужно в ситуации с удалением сфокусироваться на решениях судьи, которые не были последовательными. Что касается моих слов после игры, то я переступил черту. Это ясно. Очень сожалею об этом, поскольку за 23 года в Лиге чемпионов у меня такого никогда не было. Я вел себя всегда честно со всеми. Это особая ситуация. Несколько дней спустя я жалел, что так поступил, поскольку в конечном счете судья – человек, выполняющий очень трудную работу. Если бы увидел Оливера через два дня, обнял бы его и извинился. Но сказал бы ему, что он мог бы быть немного спокойнее в такой важной игре. Ничего больше. Я не злопамятный.