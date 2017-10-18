Джака продлил серию Акинфеева до 42 матчей

Полузащитник "Базеля" Таулянт Джака на 29-й минуте открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 1:0. Албанец дальним ударом направил мяч в нижний угол ворот армейцев.

Отметим, что Игорь Акинфеев пропускает в 42 матче подряд основной стадии Лиги чемпионов.

ЦСКА - "Базель". Live!