22:13 | Футбол — Лига чемпионов

Джака продлил серию Акинфеева до 42 матчей

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Полузащитник "Базеля" Таулянт Джака на 29-й минуте открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 1:0. Албанец дальним ударом направил мяч в нижний угол ворот армейцев.

Отметим, что Игорь Акинфеев пропускает в 42 матче подряд основной стадии Лиги чемпионов.

ЦСКА - "Базель". Live!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (21)
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delacrua

ахаха. и это 1 номер сборной россии.

22:44

yadkar

maximalist НЕЗАМЕНИМЫЙ ВРАТАРЬ №1 ПРОПУСТИЛ В 42-ОЙ ИГРЕ ПОДРЯД ГРУППОВОГО РАУНДА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! ДАЕШЬ ПОЛТИННИК!!! ЖАЛЬ ДО СОТНИ ГОДКОВ НЕ ХВАТИТ... 22:26------------------Я думая хватит. Канифей за коней лет до 40 будет стоять. Да и пусть стоит, вот только бы за сборную не стоял. У сборной беды только от него.

22:44

trv71

Это он в России Король сухарей. Неда вно типа побил рекорд самого Льва Ивановича. Молодец среди овец.

22:42

Luchezarny

Roma_Totti Скора букмекеры придумают ставку на каком матче Акинфей не пропустит. 22:40===================================== ============== На этой ставке очень легко будет выиграть)))))))))))) Ответ все знают заранее)))))))))

22:42

maximalist

Вопрос ФИФА: есть вмешательство в российский футбол со стороны некоторых чиновников, которые считают Акинфеева незаменимым номером 1 и тем самым диктуют свое мнение и не дают главному тренеру сборной самому определять состав? Прошу вынести предостережение, только не на английском языке. Помогите нашей сборной, поскольку это не в наших силах.

22:42

Roma_Totti

Скора букмекеры придумают ставку на каком матче Акинфей не пропустит.

22:40

Басюк

Ихххххххххххххххххааааааааааааааааааааааааааарь))

22:37

Бней Иегуда

С новым рекордом!))

22:35

Электросталец

да, грустное возилово 22-летними сырниками

22:35

Luchezarny

Акинфеев вошёл в книгу рекордов Гиннеса, ещё в историю смешных вратарей лиги чемпионов)))))))))))))))))))

22:34

ЗА Россию!

Flamenco,по справедливости номер один Лунев,или Селихов.Это по справедливости.А Черчесов имеет право говорить,на Акинфеева собак травить не надо,каждый человек и каждый может ошибаться.

22:31

Dr Death

с защитой кому за 200 лет тяжело не быть рекордсменом, я требую продолжение банкета!!!!!

22:30

Luchezarny

Акинфеев вратарь номер 1 ! )))))))

22:28

Flamenco

как сказал Черчесов, Акинфеев №1 и это не обсуждается )))

22:26

maximalist

НЕЗАМЕНИМЫЙ ВРАТАРЬ №1 ПРОПУСТИЛ В 42-ОЙ ИГРЕ ПОДРЯД ГРУППОВОГО РАУНДА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! ДАЕШЬ ПОЛТИННИК!!! ЖАЛЬ ДО СОТНИ ГОДКОВ НЕ ХВАТИТ...

22:26

Таки да

Старый конь борозды не портит.

22:25

zenitoman

10 лет уже кормлю семью за счёт Рекорда, спасибо ИГААААРЬ! #42

22:24

МаратХ

Зря так МММ_М по конифееву пнут мячом- комментатор скажет сейв года.

22:23

Русский

Ииииииигаааааарь! Да что ж такое то?!?!?

22:23

MMM_M

бездарный дырявый акинфей. я иногда думаю/не приплачивает ли он за то что стоит в цска на воротах. только тупые и слепые не видять что он дырка

22:22

Shast1983.83

Кто б сомневался

22:19