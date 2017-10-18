Джака продлил серию Акинфеева до 42 матчей

Полузащитник "Базеля" Таулянт Джака на 29-й минуте открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 1:0. Албанец дальним ударом направил мяч в нижний угол ворот армейцев.
Отметим, что Игорь Акинфеев пропускает в 42 матче подряд основной стадии Лиги чемпионов.
GIF-Г⚽⚽Л! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:1 29' Таулянт Джака Taulant Xhaka pic.twitter.com/eycQBbUmx4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 октября 2017 г.
delacrua
ахаха. и это 1 номер сборной россии.
22:44
yadkar
maximalist НЕЗАМЕНИМЫЙ ВРАТАРЬ №1 ПРОПУСТИЛ В 42-ОЙ ИГРЕ ПОДРЯД ГРУППОВОГО РАУНДА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! ДАЕШЬ ПОЛТИННИК!!! ЖАЛЬ ДО СОТНИ ГОДКОВ НЕ ХВАТИТ... 22:26------------------Я думая хватит. Канифей за коней лет до 40 будет стоять. Да и пусть стоит, вот только бы за сборную не стоял. У сборной беды только от него.
22:44
trv71
Это он в России Король сухарей. Неда вно типа побил рекорд самого Льва Ивановича. Молодец среди овец.
22:42
Luchezarny
Roma_Totti Скора букмекеры придумают ставку на каком матче Акинфей не пропустит. 22:40===================================== ============== На этой ставке очень легко будет выиграть)))))))))))) Ответ все знают заранее)))))))))
22:42
maximalist
Вопрос ФИФА: есть вмешательство в российский футбол со стороны некоторых чиновников, которые считают Акинфеева незаменимым номером 1 и тем самым диктуют свое мнение и не дают главному тренеру сборной самому определять состав? Прошу вынести предостережение, только не на английском языке. Помогите нашей сборной, поскольку это не в наших силах.
22:42
Roma_Totti
Скора букмекеры придумают ставку на каком матче Акинфей не пропустит.
22:40
Басюк
Ихххххххххххххххххааааааааааааааааааааааааааарь))
22:37
Бней Иегуда
С новым рекордом!))
22:35
Электросталец
да, грустное возилово 22-летними сырниками
22:35
Luchezarny
Акинфеев вошёл в книгу рекордов Гиннеса, ещё в историю смешных вратарей лиги чемпионов)))))))))))))))))))
22:34
ЗА Россию!
Flamenco,по справедливости номер один Лунев,или Селихов.Это по справедливости.А Черчесов имеет право говорить,на Акинфеева собак травить не надо,каждый человек и каждый может ошибаться.
22:31
Dr Death
с защитой кому за 200 лет тяжело не быть рекордсменом, я требую продолжение банкета!!!!!
22:30
Luchezarny
Акинфеев вратарь номер 1 ! )))))))
22:28
Flamenco
как сказал Черчесов, Акинфеев №1 и это не обсуждается )))
22:26
maximalist
НЕЗАМЕНИМЫЙ ВРАТАРЬ №1 ПРОПУСТИЛ В 42-ОЙ ИГРЕ ПОДРЯД ГРУППОВОГО РАУНДА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! ДАЕШЬ ПОЛТИННИК!!! ЖАЛЬ ДО СОТНИ ГОДКОВ НЕ ХВАТИТ...
22:26
Таки да
Старый конь борозды не портит.
22:25
zenitoman
10 лет уже кормлю семью за счёт Рекорда, спасибо ИГААААРЬ! #42
22:24
МаратХ
Зря так МММ_М по конифееву пнут мячом- комментатор скажет сейв года.
22:23
Русский
Ииииииигаааааарь! Да что ж такое то?!?!?
22:23
MMM_M
бездарный дырявый акинфей. я иногда думаю/не приплачивает ли он за то что стоит в цска на воротах. только тупые и слепые не видять что он дырка
22:22
Shast1983.83
Кто б сомневался
22:19