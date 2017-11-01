Дзагоев вышел и забил! ЦСКА победил "Базель"

ЦСКА в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Базелем" (2:1). На гол Луки Дзуффи во втором тайме ответили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.
Отметим, что Дзагоев в перерыве заменил Витинью, а Вернблум стал играть в нападении.
ЦСКА и "Базель" сравнялись по очкам, но швейцарцы выше в турнирной таблице за счет победы в Москве со счетом 2:0. Таким образом, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов армейцам в оставшихся турах нужно набрать очков больше, чем "Базель".
22 ноября в 5-м туре ЦСКА примет "Бенфику", а "Базель" – "Манчестер Юнайтед".
Лига чемпионов
Групповой турнир
4-й тур
Группа А
"Базель" (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (1:0)
Голы: Дзуффи, 32 (1:0). Дзагоев, 65 (1:1). Вернблум, 79 (1:2).
"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака (Дье, 73), Дзуффи, Штеффен, Эльюнусси, Петретта (Иттен, 84), Оберлен (Айети, 71).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Жамалетдинов, 90), Щенников, Кучаев (Миланов, 90+1), Витинью (Дзагоев, 46).
Предупреждения: Натхо, 49. Джака, 60. Баланта, 75. Мариу Фернандес, 84.
Судьи: МАЖИЧ, Джурджевич, Ристич, Груич, Джокич (все Сербия).
31 октября. Базель. Стадион St. Jakob Park.
Трансляция матча "Базель" – ЦСКА //
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Алан Дзагоев
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Бенфика (футбол)
- Базель (футбол)
- Понтус Вернблум
- Витинью дус Сантус
Helicopter
Мы живы. Мы ЦСКА.
00:41
ZoSo
Вымучили!)) Назло пищевику, как же они "болели" за великий ЦСКА! )))
00:40
Slim Taller
Молодцы,парни! С победой!
00:39
bolt37ru
Товарищи из ЦСКА, Вы больше Оланаре и Витиньо на поле не пускайте, и все у Вас путем будет!
00:39
SpaMan
АЛАНИЩЩЩЩЕЕЕЕ!!!! (с) Со всем уважением от КБ
00:39
Mark Krass
Яйца есть. Нападающий один тоже есть.)) С победой!Игорька с новым рекордом)) Но он все равно выручил))
00:38
RedMack2
Такое беспредельное судейство - это ппц))) В матче с Бенфикой цыску вытянули за уши, и здесь теперь) позорники)
00:37
Конь_Огонь
ЦВБП!!! С победой!!!
00:37
Ivarr
Молодцы коники, во втором тайме выложились!
00:37
NF
Забавно. Видимо, ЦСКА, как и в матче с "Зенитом", после первого тайма с "Базелем" все конкретно достало, отчего даже диво дивное довелось увидеть - Вернблума и Кузяева в атаке от безысходности, чтоб его. Но как же все-таки дело плохо в ЦСКА, если забить без хрустального Дзагоева в упор не выходит. Витинью только родину Пеле позорит уже который матч, вроде причин звездиться нет, но нет же, реальный тормоз. Понятное дело, с таким составом команды серию свою в плэй-офф Акинфеев если и прервет, то в следующем столетии. Интересно, долго они так на эмоциях смогут очки выскребать? Обычно этим "Спартак" страдает, ни к чему хорошему это, обычно, не приводит. Даже как-то неожиданно то, что, в кои то веки, у спартаковцев на самую малость шансов выйти из группы больше, чем у армейцев. Ладно, выиграли еле-еле, и то хлеб...
00:36