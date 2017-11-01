00:35 | Футбол — Лига чемпионов

Дзагоев вышел и забил! ЦСКА победил "Базель"

Вторник. Базель. "Базель" - ЦСКА - 1:2. 65-я минута. Эмоции Алана ДЗАГОЕВА (справа) после забитого мяча. Фото REUTERS
Вторник. Базель. "Базель" - ЦСКА - 1:2. 65-я минута. Эмоции Алана ДЗАГОЕВА (справа) после забитого мяча. Фото REUTERS
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ЦСКА в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Базелем" (2:1). На гол Луки Дзуффи во втором тайме ответили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

 
Вторник. Базель. &quot;Базель&quot; - ЦСКА - 1:2. 65-я минута. Гол Алана ДЗАГОЕВА."Базель" - ЦСКА. Голы матча

Отметим, что Дзагоев в перерыве заменил Витинью, а Вернблум стал играть в нападении.

ЦСКА и "Базель" сравнялись по очкам, но швейцарцы выше в турнирной таблице за счет победы в Москве со счетом 2:0. Таким образом, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов армейцам в оставшихся турах нужно набрать очков больше, чем "Базель".

22 ноября в 5-м туре ЦСКА примет "Бенфику", а "Базель" – "Манчестер Юнайтед".

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа А

"Базель" (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (1:0)

Голы: Дзуффи, 32 (1:0). Дзагоев, 65 (1:1). Вернблум, 79 (1:2).

"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака (Дье, 73), Дзуффи, Штеффен, Эльюнусси, Петретта (Иттен, 84), Оберлен (Айети, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Жамалетдинов, 90), Щенников, Кучаев (Миланов, 90+1), Витинью (Дзагоев, 46).

Предупреждения: Натхо, 49. Джака, 60. Баланта, 75. Мариу Фернандес, 84.

Судьи: МАЖИЧ, Джурджевич, Ристич, Груич, Джокич (все Сербия).

31 октября. Базель. Стадион St. Jakob Park.

Трансляция матча "Базель" – ЦСКА // 
Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/​

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Helicopter

Мы живы. Мы ЦСКА.

00:41

ZoSo

Вымучили!)) Назло пищевику, как же они "болели" за великий ЦСКА! )))

00:40

Slim Taller

Молодцы,парни! С победой!

00:39

bolt37ru

Товарищи из ЦСКА, Вы больше Оланаре и Витиньо на поле не пускайте, и все у Вас путем будет!

00:39

SpaMan

АЛАНИЩЩЩЩЕЕЕЕ!!!! (с) Со всем уважением от КБ

00:39

Mark Krass

Яйца есть. Нападающий один тоже есть.)) С победой!Игорька с новым рекордом)) Но он все равно выручил))

00:38

RedMack2

Такое беспредельное судейство - это ппц))) В матче с Бенфикой цыску вытянули за уши, и здесь теперь) позорники)

00:37

Конь_Огонь

ЦВБП!!! С победой!!!

00:37

Ivarr

Молодцы коники, во втором тайме выложились!

00:37

NF

Забавно. Видимо, ЦСКА, как и в матче с "Зенитом", после первого тайма с "Базелем" все конкретно достало, отчего даже диво дивное довелось увидеть - Вернблума и Кузяева в атаке от безысходности, чтоб его. Но как же все-таки дело плохо в ЦСКА, если забить без хрустального Дзагоева в упор не выходит. Витинью только родину Пеле позорит уже который матч, вроде причин звездиться нет, но нет же, реальный тормоз. Понятное дело, с таким составом команды серию свою в плэй-офф Акинфеев если и прервет, то в следующем столетии. Интересно, долго они так на эмоциях смогут очки выскребать? Обычно этим "Спартак" страдает, ни к чему хорошему это, обычно, не приводит. Даже как-то неожиданно то, что, в кои то веки, у спартаковцев на самую малость шансов выйти из группы больше, чем у армейцев. Ладно, выиграли еле-еле, и то хлеб...

00:36