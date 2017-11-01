Дзагоев вышел и забил! ЦСКА победил "Базель"

ЦСКА в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Базелем" (2:1). На гол Луки Дзуффи во втором тайме ответили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

Отметим, что Дзагоев в перерыве заменил Витинью, а Вернблум стал играть в нападении.

ЦСКА и "Базель" сравнялись по очкам, но швейцарцы выше в турнирной таблице за счет победы в Москве со счетом 2:0. Таким образом, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов армейцам в оставшихся турах нужно набрать очков больше, чем "Базель".

22 ноября в 5-м туре ЦСКА примет "Бенфику", а "Базель" – "Манчестер Юнайтед".

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа А

"Базель" (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 1:2 (1:0)

Голы: Дзуффи, 32 (1:0). Дзагоев, 65 (1:1). Вернблум, 79 (1:2).

"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака (Дье, 73), Дзуффи, Штеффен, Эльюнусси, Петретта (Иттен, 84), Оберлен (Айети, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Жамалетдинов, 90), Щенников, Кучаев (Миланов, 90+1), Витинью (Дзагоев, 46).

Предупреждения: Натхо, 49. Джака, 60. Баланта, 75. Мариу Фернандес, 84.

Судьи: МАЖИЧ, Джурджевич, Ристич, Груич, Джокич (все Сербия).

31 октября. Базель. Стадион St. Jakob Park.

Трансляция матча "Базель" – ЦСКА //

Турнирные таблицы Лиги чемпионов