Дзагоев, как и Мариу Фернандес, тренировался индивидуально перед игрой с "МЮ"

ЦСКА завершил подготовку к домашнему матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" тренировкой на стадионе "Октябрь".

Как информирует пресс-служба красно-синих, вечернее занятие состояло из пробежки, разминки, квадратов и двухсторонки.

Защитник Мариу Фернандес работал по индивидуальной программе, как и полузащитник Алан Дзагоев.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.