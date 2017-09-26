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21:33 | Футбол — Лига чемпионов

Дзагоев, как и Мариу Фернандес, тренировался индивидуально перед игрой с "МЮ"


ЦСКА завершил подготовку к домашнему матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" тренировкой на стадионе "Октябрь".

Как информирует пресс-служба красно-синих, вечернее занятие состояло из пробежки, разминки, квадратов и двухсторонки.

Защитник Мариу Фернандес работал по индивидуальной программе, как и полузащитник Алан Дзагоев.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Сегодня. Москва. Мариу ФЕРНАНДЕС на тренировке ЦСКА.

 

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/predmatchevaya-trenirovka-na-oktyabre-2609/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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