16:59 | Футбол — Лига чемпионов

Двум российским журналистам отказали во въезде на Украину на финал Лиги чемпионов

Болельщики "Ливерпуля" в Киеве. Фото REUTERS
Болельщики "Ливерпуля" в Киеве. Фото REUTERS

Почти 18 тысяч зарубежных болельщиков прибыли в Киев на решающий матч Лиги Чемпионов между "Реалом"  и "Ливерпулем", информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что отказано во въезде на Украину шести иностранцам. Сегодня, 26 мая, отказали во въезде двум гражданам РФ - представителям СМИ, которые прибыли рейсами из Минска и Тбилиси.

Открыто 15 уголовных дел по инцидентам с участием болельщиков из разных стран и составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".

 

 

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