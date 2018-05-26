Двум российским журналистам отказали во въезде на Украину на финал Лиги чемпионов

Почти 18 тысяч зарубежных болельщиков прибыли в Киев на решающий матч Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем", информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.



Отмечается, что отказано во въезде на Украину шести иностранцам. Сегодня, 26 мая, отказали во въезде двум гражданам РФ - представителям СМИ, которые прибыли рейсами из Минска и Тбилиси.



Открыто 15 уголовных дел по инцидентам с участием болельщиков из разных стран и составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков в общественном месте.



Сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".