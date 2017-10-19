Дуглас Коста: "Ювентус" одержал победу в решающем матче"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга" (2:1) подчеркнул, что встреча против португальской команды выдалась очень тяжелой. Отметим, что форвард записал на свой счет результативную передачу.

– "Ювентус" одержал победу в решающем матче – цитирует ANSA Косту. – Игра против "Спортинга" была очень сложная. Серия А? Чемпионат Италии полностью отличается от бундеслиги. Однако спустя какое-то время я адаптировался.

Напомним, что "Ювентус" занимает вторую строчку турнирной таблицы группы D. Возглавляет квартет "Барселона", третье место занимает "Спортинг", четвертое - "Олимпиакос".