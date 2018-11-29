00:52 | Футбол — Лига чемпионов

Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Брюгге", но вышла в плей-офф

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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Брюгге" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Команды голов не забили.

Тем не менее, дортмундцы гарантировали себе выходв плей-офф, а бельгийский клуб сыграет весной в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа A 

"Боруссия" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:0 

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Рафаэл Геррейру (Санчо, 73), Диалло (Хакими, 80), Аканджи, Загаду, Витсель (Дилэйни, 90), Ройс, Дахуд, Пулишич, Пако Алькасер.

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Клинтон Мата, Вормер (Декарли, 90+2), Ванакен, Накамба, Амрабат, Уэсли (Опенда, 90+2), Деннис (Ритс, 76).

Предупреждения: Денсвил, 14. Пако Алькасер, 45.

Судья: Мажейка (Литва).

28 ноября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

Боруссия Д - Брюгге

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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