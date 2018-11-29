Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Брюгге", но вышла в плей-офф

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Брюгге" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Команды голов не забили.

Тем не менее, дортмундцы гарантировали себе выходв плей-офф, а бельгийский клуб сыграет весной в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа A

"Боруссия" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:0

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Рафаэл Геррейру (Санчо, 73), Диалло (Хакими, 80), Аканджи, Загаду, Витсель (Дилэйни, 90), Ройс, Дахуд, Пулишич, Пако Алькасер.

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Клинтон Мата, Вормер (Декарли, 90+2), Ванакен, Накамба, Амрабат, Уэсли (Опенда, 90+2), Деннис (Ритс, 76).

Предупреждения: Денсвил, 14. Пако Алькасер, 45.

Судья: Мажейка (Литва).

28 ноября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".