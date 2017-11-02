Дома Ловрена и Мане пытались ограбить во время матча Лиги чемпионов

Игроки "Ливерпуля" Деян Ловрен и Садио Мане едва не стали жертвами ограблений во время матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", сообщает Liverpool Echo. По информации источника, неизвестные пытались проникнуть в дома игроков "красных", но их спугнул позвонивший в полицию очевидец.

Отмечается, что звонок в правоохранительные органы поступил через 15 минут после начала матча "Ливерпуль" - "Марибор". На данный момент неизвестно, удалось ли злоумышленникам похитить что-либо из домов футболистов.

Напомним, что "Ливерпуль" и "Марибор" - соперники "Спартака" по группе E Лиги чемпионов. Красно-белые в 5-м туре сыграют со словенцами (21 ноября, дома), а в 6-м туре - с английским клубом (6 декабря, на выезде).