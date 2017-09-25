Дмитрий Комбаров: "Выход из группы - выполнимая для "Спартака" задача"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью клубной пресс-службе считает, что у всех британских команд схожий стиль игры. По его словам, английский чемпионат славится своей атлетичностью и большим количеством единоборств.

– Можно ли сравнивать по стилю британские "Челси", "Селтик", с которыми вы играли, и "Ливерпуль", с которым встретиться предстоит во вторник?

– Да. Одно королевство. Один менталитет. Английский чемпионат славится своей атлетичностью, большим количеством единоборств. Нам придется непросто. Но мы будем готовиться. Надеюсь, подойдем к матчу в хорошей форме.

– Вы хорошо помните прошедшие поединки Лиги чемпионов. А свои ощущения, когда с капитанской повязкой выводили команду на игры престижного европейского турнира?

– Тоже помню. Приятные чувства. Но это не самое главное. Достижения команды важнее. С тех пор как мы последний раз выступали в Лиге чемпионов, наш состав сильно изменился. Но для меня "Спартак" по-прежнему остался родным. Рад тому, что весь этот долгий путь прохожу с красно-белыми. За это время было все: и трудные моменты, и счастливые – такие, как победы в чемпионате и Суперкубке. Хочу добиться успехов в Лиге чемпионов. Хорошим результатом будет выход из группы. А дальше станем решать вопросы по мере их поступления.

– Выход из группы – задача выполнимая?

– Да. Про "Ливерпуль" мы уже говорили. Что касается других соперников, то будет тоже интересно. С "Марибором" сыграем дома. Нам должны помочь родные стены. Плюс и то, что мы уже встречались с этой командой, у нас есть представления о ней, основанные на личном опыте. Знаем, чего ждать от словенцев. А игру "Севильи" будем разбирать по записям, смотреть матчи. Испанцы играют в быстрый футбол, используют дриблинг, много коротких передач, стеночек. Нас ждут увлекательные матчи.