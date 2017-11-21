Дмитрий Комбаров: "Не знаю, чего не хватило "Спартаку". Наверное, везения"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что словенцы в первом тайме сели в оборону. По его словам, во втором тайме красно-белые выглядели лучше после того, как тренерский штаб внес коррективы.

- Не знаю, чего не хватило, – сказал Комбаров во флеш-интервью. – Наверное, везения. Здесь можно много чего сказать. По горячим следам сложно что-то разбирать. К сожалению, всего один гол забили. "Марибор" плотно сел в оборону в первом тайме. В перерыве тренерский штаб сделал коррективы. Во втором тайме у нас были хорошие моменты.

Зобнин вышел после травмы, он хочет играть, сейчас он набирает форму. Вышел и оживил игру. В его исполнении были хорошие подачи.