Дмитрий Комбаров: "Не знаю, чего не хватило "Спартаку". Наверное, везения"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что словенцы в первом тайме сели в оборону. По его словам, во втором тайме красно-белые выглядели лучше после того, как тренерский штаб внес коррективы.
- Не знаю, чего не хватило, – сказал Комбаров во флеш-интервью. – Наверное, везения. Здесь можно много чего сказать. По горячим следам сложно что-то разбирать. К сожалению, всего один гол забили. "Марибор" плотно сел в оборону в первом тайме. В перерыве тренерский штаб сделал коррективы. Во втором тайме у нас были хорошие моменты.
Зобнин вышел после травмы, он хочет играть, сейчас он набирает форму. Вышел и оживил игру. В его исполнении были хорошие подачи.
Странник-777
С.Мороз Везения?Баран!Движения и в первую очередь тебе,передача с чьего края обороны прошла?............. Крайний смещается при атаке - ближе к штрафной, а крайнего закрывать должен полузащитник, в данном случае - Промес. И сопровождать должен был Промеска, но, если выдернулся на помощь Комбарик, то он должен был держать плотно игрок до конца. Пошел прострел в центр штрафной где были центры защиты-полузащиты? А когда пошел прострел от ленточки вдоль ворот - Селихов почему на жопе оказался? И опять: где был Таски? Почему Зобнин пропустил к воротам напа и даже не пошел в борьбу вообще. Комбарик отпахал всю игру, не в пример многим другим. Нулевой Петкович, нулевой Пашалич... где звезда летнего трансфера Педра?
23:29
С.Мороз
Везения?Баран!Движения и в первую очередь тебе,передача с чьего края обороны прошла?а ты как последний ждятел..стоял и руки тянул вверх офсайд тебе мерещился и ди нах...к своему брату в Тулу там лапшу вешай1
22:57
Странник-777
Схалтурили по цепочке. Сначала Промес не закрыл своего на самом краю, потом Комбарик не пошел за крайком, потом Кутепов расщеперился между двумя напами, потом Селихов не отбил прострел через вратарскую, потом Зобнин понаблюдал зрителем за своим крайком... Кто-нибудь их нач=учит убивать игру? ДВЕ минуты надо было убить. Посидеть на жопе, изображая судорогу, потоптаться в атаке у углового флажка пару минут, мяч из-за боковой вводить по 30 секунд... Тупые лузеры. Мало, что без нужных очков, так еще и лимоны баксов недополучили...
22:52
Paf
Старожил футбола---Всё верно. Он ни при чём, везения не хватило... Я уже лимит мата исчерпал на сегодня (по отношению к нему, в-основном). Когда головой бил словенец и прямо в руки Селихову, от кого шла передача? Правильно, от неприкрытого Комбаровым. Я уже устал, честное слово, от него. Если этот игрок - уровень "Спартака" и его переподписали... Фланговых защитников нет который сезон! Всё. Слов нет!
22:42
Старожил футбола
Опять в тряпочку про свою ошибку молчит! Все же видели как дерево стоял!!! Да ещё руки поднял, вместо того чтобы побежать за нападающим, и встали спартаковцы, а словенцы продолжали играть против вкопанных защитников. Вообще бессовестный и никчёмный человечишко!
22:36
Paf
Ахахах))) Везения... Кафель про тебя скажет,жди!
22:33