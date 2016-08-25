Дмитрий Кириченко: "У меня лицензии Pro еще нет, а я уже в Лиге чемпионов"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после победы над "Аяксом" в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (4:1) подчеркнул, что в успехе ростовчан большая заслуга Курбана Бердыева, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Кириченко отметил, что еще месяц назад не поверил бы в подобный результат.

- Вы давали установку больше бить по воротам?

- Там были уже выгодные позиции для удара, если ребята их наносили. Как бывший нападающий скажу - если есть возможность, надо бить.

- Уже настало 25 августа - день рождения Курбана Бердыева. Вы поздравили уже его?

- Курбан Бекиевич ушел до 12 часов из раздевалки, потому сейчас найдем его и поздравим.

- Ожидается ли усиление состава?

- Сложно сказать, этот вопрос лучше задать руководству. Мы занимались исключительно подготовкой к Аяксу, потому что это важнейший матч в истории "Ростова". Селекцией даже не занимались.

- Нет ли повреждения у Азмуна?

- Азмун выполнил колоссальный объем работы, и просто устал. Все, что мы просили - он делал, открывался в свободные зоны, ну и забил такой важный первый мяч.

- Какие эмоции лично у вас?

- Если бы кто-то месяц назад сказал что я выведу команду на матчи Лиги чемпионов, я покрутил бы пальцем у виска. Для меня это невероятный стресс, но и большой опыт. У меня лицензии Pro еще нет, а я уже в Лиге чемпионов вывожу команду. Я хочу поблагодарить Курбана Бекиевича за этот невероятный опыт. За то, что помогал мне и команде в этой ситуации, и хочу от всего сердца поздравить его с наступившим днем рождения.