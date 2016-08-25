Дмитрий Кириченко: "У меня лицензии Pro еще нет, а я уже в Лиге чемпионов"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после победы над "Аяксом" в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (4:1) подчеркнул, что в успехе ростовчан большая заслуга Курбана Бердыева, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Кириченко отметил, что еще месяц назад не поверил бы в подобный результат.
- Вы давали установку больше бить по воротам?
- Там были уже выгодные позиции для удара, если ребята их наносили. Как бывший нападающий скажу - если есть возможность, надо бить.
- Уже настало 25 августа - день рождения Курбана Бердыева. Вы поздравили уже его?
- Курбан Бекиевич ушел до 12 часов из раздевалки, потому сейчас найдем его и поздравим.
- Ожидается ли усиление состава?
- Сложно сказать, этот вопрос лучше задать руководству. Мы занимались исключительно подготовкой к Аяксу, потому что это важнейший матч в истории "Ростова". Селекцией даже не занимались.
- Нет ли повреждения у Азмуна?
- Азмун выполнил колоссальный объем работы, и просто устал. Все, что мы просили - он делал, открывался в свободные зоны, ну и забил такой важный первый мяч.
- Какие эмоции лично у вас?
- Если бы кто-то месяц назад сказал что я выведу команду на матчи Лиги чемпионов, я покрутил бы пальцем у виска. Для меня это невероятный стресс, но и большой опыт. У меня лицензии Pro еще нет, а я уже в Лиге чемпионов вывожу команду. Я хочу поблагодарить Курбана Бекиевича за этот невероятный опыт. За то, что помогал мне и команде в этой ситуации, и хочу от всего сердца поздравить его с наступившим днем рождения.
Krasin
Дима Кириченко (в народе - Киря) очень неплохо играл за ЦСКА. Помним-помним!
13:39 25 августа
romy4_84
я как болельщик Зенита даже доволен, что Ростов вместо нас в ЛЧ, потому что не верю в старпера Луческу. а Ростов с Бердыевым займет место в группе не ниже третьего, абсолютно уверен. и говорил это еще до матчей с Андерлехтом. Ростов красавцы!
11:56 25 августа
Platinum1991
Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву! "АЯКС" СЫГРАЛ БЕЗОБРАЗНО, потому Ростов сыграл ОТЛИЧНО и не позволил Аяксу угрожать воротам Ростова! Игроки Ростова ПОЛНОСТЬю выключили Аякс из игры! Аякс ПОПЛЫЛ и перестал играть! Игра СДЕЛАНА! Ростов с ПОБЕДОЙ и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов!!! УРА!!!!!!!!!!!
11:48 25 августа
DJDF
Papa-psix --- было-было, говорили, что Ростов не сеяный, что он попадет на сильный клуб и сольётся, что команда распадётся и это мол место у Зенита украденное, ибо Зенитушка всем бы показал в ЛЧ
11:25 25 августа
Papa-psix
футбол2018, чот ты преувеличиваешь, имхо.. не видал я чтобы прям потоки говна были вылиты на ростовчан.. я вот за ЦСКА болею и очень рад за ваш клуб, буду продолжать его поддерживать..
11:07 25 августа
Spinor
С днем рождения, Курбан Бекиевич!
09:50 25 августа
футбол2018
Дима, не боги горшки обжигают!Удачи!!
09:30 25 августа
футбол2018
Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!
09:29 25 августа
echo2011
У Бескова и Лобановского тоже не было лицензии Про...
08:18 25 августа
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Спасибо Курлы-Курлы, за такой резкий взлет.
07:25 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:08 25 августа
Ин Манус Нострас
Ну выводил то не ты, ты на поле выводил) Но все равно молодец!
05:53 25 августа
typican
ДИМА, мы все армейские фанаты поздравляем тебя с выходом в ЛЧ и мы все очень гордимся тобой!!!!
04:37 25 августа
Внутренний голос
Курбан Бекиевич, С Днем Роджения!!! Дмитрий молодцом! Всё еще впереди )))
02:08 25 августа
Аксайский дродяга
С днем рождения, Курбан Бекиевич!!!! Спасибо Вам за сказку!!!!
01:47 25 августа