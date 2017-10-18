Диего Годин: "У "Атлетико" импотенция в реализации моментов"

Защитник "Атлетико" Диего Годин после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха" (0:0) отметил, что команда не смогла обыграть соперника из-за упущенных моментов в нападении. Несмотря на это, по его словам, все равно все зависит от мадридцев.

- Трудный получился матч, в котором мы не смогли забить, несмотря на голевые моменты, - приводит Azerisport слова Година. - Мы больше не можем позволить себе терять очки. У нас импотенция в реализации. Тоже самое было и в стартовом матче с "Ромой". Когда не можете забить и найти способов вскрыть защиту, то это нормально, что начинаете беспокоиться. У нас сегодня были шансы. Вот, не будь их, тогда бы я волновался.

Теперь нас ждет ответный матч против "Карабаха" в Мадриде, в котором мы должны победить, а затем и "Рому". Пока выход из группы зависит от нас, мы будем бороться за это