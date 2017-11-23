Дэйли Блинд: "Я немного не успел за Лангом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд считает, что его команде не удался второй тайм матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (0:1). На 89-й минуте победу швейцарцам принес Михаэль Ланг.

– Вторая половина игры оказалась неоднозначной, – цитирует официальный сайт УЕФА Блинда. – Соперник создавал моменты и смог забить. Я немного не успел за Лангом. Но у нас хорошая ситуация в группе, так что все будет хорошо. В первом тайме мы сыграли качественно, а второй тайм был более слабым. Нужно работать над этим.