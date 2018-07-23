Денис Бояринцев: "Спартаку" по силам пройти и "Базель", и ПАОК"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Команда Массимо Карреры встретится с победителем пары ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария).

– "Базель" крепкий европейский клуб, швейцарцы, думаю, пройдут греков, – сказал Бояринцев. – Для "Спартака" было бы хуже, если попались бы "Аякс" или "Бенфика". Вот с этими командами могли возникнуть проблемы. Уверен, что москвичам по силам пройти любого из пары ПАОК – "Базель". (Арман МКРТЧЯН)