15:49 | Футбол — Лига чемпионов

Де Росси, Коларов и Шик сыграют с ЦСКА

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Футболисты "Ромы" нападающий Патрик Шик, полузащитник Даниэле Де Росси и защитник Александр Коларов сегодня прошли фитнес-тесты на тренировочной площадке римлян в Тригории. Как сообщает Sky Sport Italia, эти игроки должны принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

Все они не принимали участия в игре 9-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (0:2).

После двух туров ЦСКА возглавляет группу G, имея в активе 4 очка, "Рома" с 3 баллами располагается на третьей строчке. 

Рома - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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