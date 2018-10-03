10:00 | Футбол — Лига чемпионов

Давка после матча ЦСКА - "Реал". Видео

3 октября. Москва. Болельщики после матча ЦСКА - "Реал" в Лужниках. Фото twitter.com
3 октября. Москва. Болельщики после матча ЦСКА - "Реал" в Лужниках. Фото twitter.com
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После матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА"Реал" (1:0) произошла огромная давка. Тысячи болельщиков часами гнали сотрудники правопорядка от одной станции метро к другой из-за случившегося коллапса.

Многие попали в метро лишь к двум часам ночи. После игры болельщики жаловались в интернете на то, что власти Москвы так и не смогли должным образом организовать выход с арены.

Встреча прошла на стадионе "Лужники", вмещающем 81 тысячу зрителей.

Напомним, подобная давка произошла перед чемпионатом мира после матча России и Аргентины в "Лужниках". Однако затем проблему удалось устранить -  во время самого ЧМ-2018 подобных эксцессов не возникало.

 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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