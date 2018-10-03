Давка после матча ЦСКА - "Реал". Видео

После матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Реал" (1:0) произошла огромная давка. Тысячи болельщиков часами гнали сотрудники правопорядка от одной станции метро к другой из-за случившегося коллапса.

Многие попали в метро лишь к двум часам ночи. После игры болельщики жаловались в интернете на то, что власти Москвы так и не смогли должным образом организовать выход с арены.

Встреча прошла на стадионе "Лужники", вмещающем 81 тысячу зрителей.

Напомним, подобная давка произошла перед чемпионатом мира после матча России и Аргентины в "Лужниках". Однако затем проблему удалось устранить - во время самого ЧМ-2018 подобных эксцессов не возникало.

Сообщения на стадионе и инфографика на табло на телефон территории Лужников показывает, что на МЦК надо идти прямо и налево. Почему в итоге нас гонят через трёшку в тоннеле, где потенциальная давка может быть? Тут даже тел не ловит! #цскареал позорная организация – Karina C. (@MrsRourke_s_tit) 2 октября 2018 г.

Выход из Лужи,за гранью . С людьми как со скотиной. – Александр (@Ciba34) 2 октября 2018 г.

Выход со стадиона 1 час 15 минут. От м.Спортивная гоняют к мцк.Лужники и обратно – 🅰lexander 🅱ondarev (@rbpin) 2 октября 2018 г. Фраза вечера: нам "Реал" обыграть проще, чем домой доехать. – 🅰lexander 🅱ondarev (@rbpin) 3 октября 2018 г.

Очередной альтернативно одарённый начальник организовал выход зрителей со стадиона Лужники. Закрыли выход к метро, погнали людей не понятно куда. pic.twitter.com/vRIiK6Xk47 – Ruslan (@zurrus) 2 октября 2018 г.

Менты после матча #ЦСКАРеал как обычно. Через 20 минут закрыли проход к МЦК и Спортивной (хотя на стадионе объявляли, что до 02:00 вход будет свободным). И вот в 00:30 мы стоим в давке в переходе рядом с метро Воробьёвы Горы. А @pfc_cska чемпион! pic.twitter.com/wfF69rPsHc – Roman Rashimas (@romarash) 2 октября 2018 г.

Как после такого власти хотят чтобы люди ходили на футбол? Матч закончился 23-50 - сейчас 01-09 и я попал на станцию МЦК Лужники. В Европе за 8-10 минут не только стадион пустее, но и улицы вокруг, а за 25-30 минут - дороги и метро становятся свободными! А у нас всё через ж*пу... – KILO (@kiloosss) 2 октября 2018 г.

Пусть болельщики ЦСКА расскажут как их гнали на МЦК больше часа , потом объявили что на МЦК входа нет , погнали на Спортивную итого вошли во втором часу ночи в метро pic.twitter.com/xIZFpZtA5J – Марина (@FCSM66) 2 октября 2018 г.