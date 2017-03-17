20:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Давид Алаба: "Будет здорово увидеться с Кроосом в четвертьфинале Лиги чемпионов"

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Защитник "Баварии" Давид Алаба подчеркнул, что команда должна хорошо подготовиться к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов с "Реалом". По его словам, мюнхенцы намерены продемонстрировать свою силу.

- Это будет превосходный четвертьфинал. "Реал" - команда мирового уровня, к матчу с которой мы должны очень хорошо подготовиться, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Алабы. - Мы хотим сыграть в свою игру. Конечно, будет здорово снова увидеться с Тони Кроосом. Играть против бывшей команды это особенный случай.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/03/stimmen-nach-der-ucl-auslosung

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