Давид Алаба: "Будет здорово увидеться с Кроосом в четвертьфинале Лиги чемпионов"

Защитник "Баварии" Давид Алаба подчеркнул, что команда должна хорошо подготовиться к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов с "Реалом". По его словам, мюнхенцы намерены продемонстрировать свою силу.

- Это будет превосходный четвертьфинал. "Реал" - команда мирового уровня, к матчу с которой мы должны очень хорошо подготовиться, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Алабы. - Мы хотим сыграть в свою игру. Конечно, будет здорово снова увидеться с Тони Кроосом. Играть против бывшей команды это особенный случай.