Даниэль Коларж: "Ничья с ЦСКА - это просто позор"

Полузащитник "Виктории" Даниэль Коларж после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (2:2) отметил, что команде очень обидно из-за гола, пропущенного на 95-й минуте. По его словам, хозяева должны были сохранить победный счет.

- Нам очен жаль. Действительно очень обидно, - приводит пресс-служба "Виктории" слова Коларжа. - Если вы ведете 2:0 к перерыву, то, конечно, хотите сохранить такой счет. ЦСКА во втором тайме давил на нас. У них были хорошие шансы, хотя у нас тоже были неплохие моменты. В любом случае, это просто позор, что не удалось сохранить победу.