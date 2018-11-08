Cыграет ли Мариу Фернандес с "Зенитом"? Отвечает врач ЦСКА

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал “СЭ” о состоянии 28-летнего защитника Мариу Фернандеса и 20-летнего хавбека Ивана Облякова, которые в среду получили травмы в матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Ромой" (1:2).

Медобследование выявило у Фернандеса, замененного во встрече с итальянцами на 12-й минуте, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица, при этом подозрения на перелом скулы и носа не подтвердились. Облякову, доигравшему против римлян до конца, поставлен диагноз "закрытый косой перелом четвертой пястной кости правой кисти".

– Пока сложно говорить о сроках восстановления Мариу, – сказал Керимов. – Будем наблюдать за его состоянием в ближайшие дни. Сыграет ли с "Зенитом"? Сейчас сказать не готов. Облякова в четверг прооперируют в одной из московских клиник. После этого можно будет говорить о сроках возвращения в строй. (Виталий Айрапетов)

Напомним, что ЦСКА примет "Зенит" на своем поле в матче 14-го тура чемпионата России 11 ноября.