ЦСКА – "Виктория" Пл: за что арбитр наказал гостей 11-метровым?

На 9-й минуте матча 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Виктория" Пл арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота гостей. Правильно ли поступил голландский рефери?

Судья находился в хорошей позиции и внимательно следил за единоборством Петржелы и Щенникова, проходившим в штрафной площади чешской команды. Маккели смотрел на ноги игроков и заметил, что чешский футболист совершил фол по неосторожности, сделав подножку сопернику. Арбитр без раздумий указал на 11-метровую отметку и был совершенно прав. (Александр Бобров)