ЦСКА - "Виктория": гости сравняли счет

"Виктория" сравняла счет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.
На 56-й минуте гол забил полузащитник Роман Прохазка. Ранее он не смог реализовать пенальти в концовке первого тайма.
⚽ Роман Прохазка не забил пенальти, но всё же нашёл возможность огорчить Игоря Акинфеева.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 27 ноября 2018 г.
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📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/lxPDq7LRgg
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