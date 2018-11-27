ЦСКА - "Виктория": гости сравняли счет

⚽ Роман Прохазка не забил пенальти, но всё же нашёл возможность огорчить Игоря Акинфеева.



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📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/lxPDq7LRgg