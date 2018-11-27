22:10 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА - "Виктория": гости сравняли счет

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"Виктория" сравняла счет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

На 56-й минуте гол забил полузащитник Роман Прохазка. Ранее он не смог реализовать пенальти в концовке первого тайма. 

 

ЦСКА - Виктория Пл

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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