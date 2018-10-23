ЦСКА уступил "Роме" в юношеской Лиге УЕФА

ЦСКА уступил "Роме" в матче юношеской Лиги УЕФА (3:1). Единственным голом в составе армейцев отметился защитник Максим Елеев.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа G
"Рома - мол." - "ЦСКА - мол." - 3:1 (2:0)
Голы: Риккарди, 13 (1:0). Буа, 24 (2:0). Елеев, 61 (2:1). Д'Орацио, 63 (3:1).
Нереализованный пенальти: Д'Орацио (Рома - мол.), 73 (вратарь)
"ЦСКА - мол.": Зириков, Елеев, Захаров, Игнатович (Абрамушкин, 77), Савиных, Федоров (Шехов, 77), Марадишвили, Тикнизян, Янов (Крачковский, 77), Жиронкин (Стрельцов, 83), Попов (Востриков, 57).
Судья: Стоянов (Болгария).
23 октября. Рим. Стадион "Tre Fontane".
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