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ЦСКА уступил "Роме" в юношеской Лиге УЕФА

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ЦСКА уступил "Роме" в матче юношеской Лиги УЕФА (3:1). Единственным голом в составе армейцев отметился защитник Максим Елеев

Лига чемпионов УЕФА U19 

Группа G 

"Рома - мол." - "ЦСКА - мол." - 3:1 (2:0)

Голы: Риккарди, 13 (1:0). Буа, 24 (2:0). Елеев, 61 (2:1). Д'Орацио, 63 (3:1). 

Нереализованный пенальти: Д'Орацио (Рома - мол.), 73 (вратарь)

"ЦСКА - мол.": Зириков, Елеев, Захаров, Игнатович (Абрамушкин, 77), Савиных, Федоров (Шехов, 77), Марадишвили, Тикнизян, Янов (Крачковский, 77), Жиронкин (Стрельцов, 83), Попов (Востриков, 57).

Судья: Стоянов (Болгария).

23 октября. Рим. Стадион "Tre Fontane".

Рома - мол. - ЦСКА - мол.

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