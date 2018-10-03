00:21 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА стал четвертым российским клубом, кто смог обыграть "Реал" в еврокубках

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ЦСКА стал четвертым отечественным клубом, которому удалось нанести поражение "Реалу" в еврокубках.

Во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов армейцы победили "Реал" со счетом 1:0.

До армейцев победы над мадридским клубом праздновали "Спартак" (трижды), "Торпедо" и "Локомотив". При этом в СССР и России "Реал" играет традиционно неудачно, в 13 гостевых встречах самый титулованный клуб Европы одержал всего две победы с разницей в один мяч. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи российских клубов против "Реала" в еврокубках

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Счет

1972/73

Кубок чемпионов

1/4 финала

Динамо К

0:0

1980/81

Кубок чемпионов

1/4 финала

Спартак

0:0

1985/86

Кубок УЕФА

1/16 финала

Черноморец Од

0:0

1990/91

Кубок чемпионов

1/4 финала

Спартак

0:0

1992/93

Кубок УЕФА

2-й раунд

Торпедо

3:2

1994/95

Кубок УЕФА

2-й раунд

Динамо

2:2

1998/99

Лига чемпионов

Гр.турнир

Спартак

2:1

2000/01

Лига чемпионов

Гр.турнир

Спартак

1:0

2001/02

Лига чемпионов

Гр.турнир

Локомотив

2:0

2002/03

Лига чемпионов

Гр.турнир

Локомотив

0:1

2008/09

Лига чемпионов

Гр.турнир

Зенит

1:2

2011/12

Лига чемпионов

1/8 финала

ЦСКА

1:1

2018/19

Лига чемпионов

Гр.турнир

ЦСКА

1:0

+5=6-2, мячи 13-9.​

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