ЦСКА стал четвертым российским клубом, кто смог обыграть "Реал" в еврокубках

ЦСКА стал четвертым отечественным клубом, которому удалось нанести поражение "Реалу" в еврокубках.

Во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов армейцы победили "Реал" со счетом 1:0.

До армейцев победы над мадридским клубом праздновали "Спартак" (трижды), "Торпедо" и "Локомотив". При этом в СССР и России "Реал" играет традиционно неудачно, в 13 гостевых встречах самый титулованный клуб Европы одержал всего две победы с разницей в один мяч. (Кирилл Бурдаков)

Домашние матчи российских клубов против "Реала" в еврокубках

Сезон Турнир Стадия Клуб Счет 1972/73 Кубок чемпионов 1/4 финала Динамо К 0:0 1980/81 Кубок чемпионов 1/4 финала Спартак 0:0 1985/86 Кубок УЕФА 1/16 финала Черноморец Од 0:0 1990/91 Кубок чемпионов 1/4 финала Спартак 0:0 1992/93 Кубок УЕФА 2-й раунд Торпедо 3:2 1994/95 Кубок УЕФА 2-й раунд Динамо 2:2 1998/99 Лига чемпионов Гр.турнир Спартак 2:1 2000/01 Лига чемпионов Гр.турнир Спартак 1:0 2001/02 Лига чемпионов Гр.турнир Локомотив 2:0 2002/03 Лига чемпионов Гр.турнир Локомотив 0:1 2008/09 Лига чемпионов Гр.турнир Зенит 1:2 2011/12 Лига чемпионов 1/8 финала ЦСКА 1:1 2018/19 Лига чемпионов Гр.турнир ЦСКА 1:0

+5=6-2, мячи 13-9.​