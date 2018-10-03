ЦСКА стал четвертым российским клубом, кто смог обыграть "Реал" в еврокубках

ЦСКА стал четвертым отечественным клубом, которому удалось нанести поражение "Реалу" в еврокубках.
Во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов армейцы победили "Реал" со счетом 1:0.
До армейцев победы над мадридским клубом праздновали "Спартак" (трижды), "Торпедо" и "Локомотив". При этом в СССР и России "Реал" играет традиционно неудачно, в 13 гостевых встречах самый титулованный клуб Европы одержал всего две победы с разницей в один мяч. (Кирилл Бурдаков)
Домашние матчи российских клубов против "Реала" в еврокубках
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Счет
|
1972/73
|
Кубок чемпионов
|
1/4 финала
|
Динамо К
|
0:0
|
1980/81
|
Кубок чемпионов
|
1/4 финала
|
Спартак
|
0:0
|
1985/86
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
Черноморец Од
|
0:0
|
1990/91
|
Кубок чемпионов
|
1/4 финала
|
Спартак
|
0:0
|
1992/93
|
Кубок УЕФА
|
2-й раунд
|
Торпедо
|
3:2
|
1994/95
|
Кубок УЕФА
|
2-й раунд
|
Динамо
|
2:2
|
1998/99
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
2:1
|
2000/01
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
1:0
|
2001/02
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Локомотив
|
2:0
|
2002/03
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Локомотив
|
0:1
|
2008/09
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Зенит
|
1:2
|
2011/12
|
Лига чемпионов
|
1/8 финала
|
ЦСКА
|
1:1
|
2018/19
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
1:0
+5=6-2, мячи 13-9.