"Црвена Звезда" проведет два домашних матча еврокубков без зрителей. Клуб наказан за расизм

УЕФА наказал "Црвену Звезду" двумя домашними матчами еврокубков без зрителей, информирует официальный сайт организации.

Наказание вынесено по итогам матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против литовской "Судувы" (3:0). Во время встречи, которая прошла 24 июля в Белграде, сербские болельщики позволяли себе расистские выкрики.

Отмечается, что за поведение болельщиков в матче с "Судувой" белградский клуб наказан одним матчем без зрителей. Вторая игра без зрителей добавилась из-за того, что это повторное нарушение.

"Црвена Звезда" зимой уже была наказана проведением матча без зрителей, однако тогда наказание после апелляции было переквалифицировано на условное.

Кроме того, сербский клуб должен выплатить штраф в размере 72 тысячи евро.