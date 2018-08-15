"Црвена Звезда" – последний участник 4-го раунда отбора Лиги чемпионов

"Црвена Звезда" на выезде обыграла "Спартак" из Трнавы (2:1 д.в.) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Первая игра между сербским и словацким клубами завершилась вничью – 1:1. У победителей голы на счету Эль-Фарду Бен Набуана и Неманьи Радоньича, у проигравших единственный мяч забил Марек Бакош.
Отметим, что на 121-й минуте встерчи защитник хозяев Борис Годал не реализовал пенальти – его отразил вратарь.
В 4-м раунде белградцы сыграют с "Зальцбургом". Игры 4-го раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 21-22 августа и 28/29 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа в Монако.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
"Спартак" Тр (Словакия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:2 д.в. (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бакош, 6 (1:0). Бен Набуан, 7 (1:1). Радоньич, 98 (1:2)
Нереализованный пенальти: Годал, 120+1 (вратарь)
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
14 августа. Трнава. Стадион Anton Malatinsky Stadion (City Arena).