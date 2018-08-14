Член совета директоров ПАОК: "Намерены пройти "Спартак"

Член совета директоров ПАОК, знаменитый в прошлом словацкий судья Любош Михел в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" отметил силу соперника. Однако, по его словам, греческий клуб намерен пройти дальше. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ПАОК.

– Мы с самого начала настраивались бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов и не намерены отступать, – цитируют "Известия" Михела. – Понимаем, что нам противостоит соперник высокого уровня. "Спартак" – очень сильная по составу и организованная команда. Но мы намерены ее пройти. Если в Москве мы сыграем с той же самоотдачей, что в Салониках, и не допустим грубых ошибок, у нас получится добиться положительного результата.

​"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция – в 20.30