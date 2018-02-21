"Челси" и "Барселона" сыграли вничью

"Челси" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Голами отметились Виллиан и Лионель Месси. Стоит отметить, что аргентинец впервые в карьере забил "синим".
Ответная встреча состоится в Испании 14 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
"Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 1:1 (0:0)
Голы: Виллиан, 62 (1:0). Месси, 75 (1:1).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас (Дринкуотер, 84), Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро (Мората, 83).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 90+2), Месси, Луис Суарес, Паулинью (Алейш Видаль, 63).
Предупреждения: Ракитич, 29. Луис Суарес, 76. Рюдигер, 80. Мората, 86. Бускетс, 90.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
20 февраля. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/
sergey.v1968
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ -истеричка. печально, что ты не видишь сарказма в послании ЗЮКа человеку, задавшему, мягко говоря, тупой вопрос
11:08
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
sars882 Если бы он вышел то Барсе засчитали бы техническое поражение со счетом 3-0
08:23
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
ЗЮК~ как не играл? пять матчей провел в составе Ливерпуля в этом году 5 голов 2 передачи. Ты групповую стадию смотрел в этом сезоне хоть по обзорам? Кто Спартаку забил 3 гола за 2 матча?
08:22
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
ЗЮК~ как не играл? пять матчей провел в составе Ливерпуля в этом году 5 голов 2 передачи. Ты групповую стадию смотрел в этом сезоне хоть по обзорам?
08:21
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Pablo_75 Причем тут подарок? Первые матчи плей офф(тем более гостевые) это всегда проверка. Никто не играл на победу. Была цель забить на выезде и не проигарть. Барса с успехом выполнила первую часть. А это Челси должен был голову "ломать" над этим...Это как в боксе первые шесть раундов. Даже Головкин не бежит сломя голову в первом раунде, а методично разбирает соперника и присматривается. Неймар, слава Богу ушел. Тянул игру на себя. Не играл в пас, даже в более необходимых для игры в пас, моментах. А Месси всегда играет в пас, хотя сам может решать, все-равно сыграет на партнера. Я очень рад, что этот эгоцентрист ушел из команды!
08:19
БигБосс
Еще 4 гола и Гном в клубе 600.
08:09
ЗЮК~
sars882,странно,что его не было,ведь он не играл за Ливерпуль в ЛЧ.Заговор.
01:28
sars882
так и Коутинью не было на поле. и это главный вопрос. почему его не было? человек стоит полторы сотни лямов, а его не выпускают против соперника, которого он знает от и до
01:05
Pablo_75
Ну что сказать, Барса похожа на себя последних лет. Моментов на самом деле очень мало. Если бы не подарок Челси, скорее всего было бы 1:0 до конца. Вот минут пять после гола Челси было ощущение, что Барса рвёт и вот-вот порвёт. А потом опять стало всё так же медленно, и да, получили хороший счёт только за счёт подарка. И, кстати, совсем не бьют по воротам, хотя всё время стоят около штрафной. P. S. Да в общем-то Барса после ухода Неймара играет вдесятером, никакой Паулиньо или Коутиньо уровню команды не соответствует.
00:53