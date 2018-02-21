"Челси" и "Барселона" сыграли вничью

"Челси" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Голами отметились Виллиан и Лионель Месси. Стоит отметить, что аргентинец впервые в карьере забил "синим".

Ответная встреча состоится в Испании 14 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 1:1 (0:0)

Голы: Виллиан, 62 (1:0). Месси, 75 (1:1).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас (Дринкуотер, 84), Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро (Мората, 83).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 90+2), Месси, Луис Суарес, Паулинью (Алейш Видаль, 63).

Предупреждения: Ракитич, 29. Луис Суарес, 76. Рюдигер, 80. Мората, 86. Бускетс, 90.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

20 февраля. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".