Бускетс – лучший по точности передач в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс является лучшим хавбеком по точности передач в Лиге чемпионов сезона 2018/2019. Об этом сообщает официальный Твиттер турнира.

Список полузащитников с наивысшим процентом точных передач в групповом турнире выглядит следующим образом:

1. Серхио Бускетс ("Барселона") – 97 % (246/254)

2. Тони Кросс ("Реал") – 94 % (326/346)

3. Иван Ракитич ("Барселона") – 93 % (235/254)

4. Даниэль Парехо ("Валенсия") – 90 % (235/261)

5. Коке ("Атлетико") – 88 % (257/292).