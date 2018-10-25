Бускетс – лучший по точности передач в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс является лучшим хавбеком по точности передач в Лиге чемпионов сезона 2018/2019. Об этом сообщает официальный Твиттер турнира.
Список полузащитников с наивысшим процентом точных передач в групповом турнире выглядит следующим образом:
1. Серхио Бускетс ("Барселона") – 97 % (246/254)
2. Тони Кросс ("Реал") – 94 % (326/346)
3. Иван Ракитич ("Барселона") – 93 % (235/254)
4. Даниэль Парехо ("Валенсия") – 90 % (235/261)
5. Коке ("Атлетико") – 88 % (257/292).
🎯 2018/19 group stage pass masters: midfielders 👌 #UCL pic.twitter.com/oPerYFhkDI– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 25 октября 2018 г.
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