Букмекеры оценивают победу "Севильи" над "Лионом" с коэффициентом 1,72

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" – "Лион". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Севилья" – "Лион"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,72 – Н 4,02 – П2 4,79

Трансляция матча "Севилья" – "Лион" 27 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" – "Лион".

Прямая трансляция матча "Севилья" – "Лион" 27 сентября на канале, "Матч! Игра".

Новости

"Севилья" будет вынуждена обойтись без защитника Адиля Рами. Еще один игрок обороны Даниэл Каррису вчера занимался индивидуально.

Переполненный лазарет "Лиона" покинули полузащитники Матье Вальбуэна и Набиль Фекир, однако там появились новые пациенты. В субботу получил травму защитник Рафаэл.