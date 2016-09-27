Букмекеры оценивают победу "Севильи" над "Лионом" с коэффициентом 1,72

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" – "Лион". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Севилья" – "Лион"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,72 – Н 4,02 – П2 4,79
Трансляция матча "Севилья" – "Лион" 27 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" – "Лион".
Прямая трансляция матча "Севилья" – "Лион" 27 сентября на канале, "Матч! Игра".
Новости
"Севилья" будет вынуждена обойтись без защитника Адиля Рами. Еще один игрок обороны Даниэл Каррису вчера занимался индивидуально.
Переполненный лазарет "Лиона" покинули полузащитники Матье Вальбуэна и Набиль Фекир, однако там появились новые пациенты. В субботу получил травму защитник Рафаэл.